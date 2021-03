Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der A6 ereignet hat. Unmittelbar vor der Ausfahrt Bruchmühlbach-Miesau fuhr der Fahrer eines Mercedes laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Ford Transit auf. Durch den Aufprall verlor der 61-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Kleintransporter und krachte in die Schutzplanken. Der 26-jährige Mercedes-Fahrer und die beiden Insassen erlitten bei dem Auffahrunfall Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt.