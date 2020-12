Auf der A6 bei Kaiserslautern ist es am späten Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei befuhr der 22-jährige Fahrer eines Pkw die Autobahn in Richtung Saarbrücken und verlor kurz vor der Waschmühltalbrücke aufgrund sehr hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stieß mindestens zweimal gegen die Mittelschutzplanke und drehte sich mehrfach. Der Fahrer und zwei 19-jährige Mitfahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Richtungsfahrbahn Saarbrücken war für circa anderthalb Stunden voll gesperrt.