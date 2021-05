Am Samstagnachmittag hat es in Worms-Horchheim einen Unfall mit drei verletzten Personen gegeben. Eine 25-jährige Frau hat laut Polizei beim Linksabbiegen in die Straße „Am Domblick“ die Vorfahrt eines 49-jährigen Mannes aus Worms missachtet, der zusammen mit seiner Ehefrau in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Alle drei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wormser Straße sei für eine Stunde gesperrt gewesen.