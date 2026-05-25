Eine 20-jährige Motorradfahrerin hat sich am Pfingstsonntag gegen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Ellerstadt (Landkreis Bad Dürkheim) schwere Verletzungen zugezogen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Frau fuhr von Ellerstadt in Richtung Birkenheide, als ein 73-jähriger Mercedesfahrer sie nach ersten Ermittlungen beim Einfahren von einem Parkplatz übersah.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Motorradfahrerin. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf von etwa 10.000 Euro.

76-jähriger schwer verletzt

Auch in Pirmasens ist es zu einem Motorradunfall an Pfingstsonntag gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 76 Jahre alter Motorradfahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden 17 Jahre alten Motorradfahrer übersehen. Beide wurden verletzt, der 76-Jährige schwer.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Beide Motorräder wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen im unteren fünfstelligen Bereich.