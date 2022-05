Am Montagabend hat es auf der L471 zwischen Nünschweiler und Höheischweiler im Kreis Südwestpfalz einen schweren Unfall gegeben, bei dem laut Polizei drei Menschen verletzt wurden. Der Schilderung der Beamten zufolge hatte ein 65 Jahre alter BMW-Fahrer, der ursprünglich von Nünschweiler in Richtung Höheischweiler unterwegs gewesen war, gegen 19.55 Uhr an einem Feldweg gewendet, weil er sich verfahren hatte. Bei Ausfahren aus dem Feldweg habe er allerdings einen aus Richtung Höheischweiler kommenden Audi A4 übersehen, in dem zwei 20 Jahre alter Männer saßen. Beim folgenden heftigen Zusammenstoß seien alle drei Personen verletzt worden. An beiden Autos sei Totalschaden in Höhe von ingesamt 50.000 Euro entstanden; die Landesstraße sei nach dem Unfall in beide Richtungen für zwei Stunden gesperrt gewesen.

Im Einsatz waren laut Polizei neben mehreren Krankenwagen die Feuerwehren aus Thaleischweiler, Höhfröschen, Höheischweiler und Petersberg mit 7 Einsatzfahrzeugen und 35 Leuten.