Bei drei verschiedenen Auffahrunfällen am Mittwochmorgen auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim sind insgesamt zwölf Autos beteiligt gewesen. Laut Polizei wurden fünf Personen verletzt und in verschiedene Kliniken eingeliefert. Abgeschleppt wurden fünf Autos, die nicht mehr fahrbereit waren. Über den Gesamtschaden konnte noch keine genaue Angabe gemacht werden. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf drei Kilometer zurück. Teilweise waren zwei er drei Fahrstreifen blockiert. Seit 9.50 Uhr ist die A6 in Richtung Mannheim wieder frei befahrbar.