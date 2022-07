Bei einer erneuten tödlichen Schusswaffenattacke in den USA hat ein Mann in einem Einkaufszentrum im Bundesstaat Indiana mindestens drei Menschen getötet. Bei dem Angriff am Sonntagabend (Ortszeit) seien zudem drei weitere Menschen verletzt worden, erklärte der Bürgermeister der Stadt Greenwood, Mark Myers in einer Mitteilung. Der Angreifer sei von „einer bewaffneten Person“ erschossen worden.

In einer Mitteilung auf Facebook forderte die Polizei in Greenwood Zeugen des Angriffs auf, sich zu melden. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Schusswaffenattacken die USA erschüttert. Am 4. Juli, dem Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten, hatte ein Mann in einem Vorort von Chicago mit einem Gewehr das Feuer auf die Zuschauer einer Parade eröffnet und dabei sieben Menschen getötet und 35 weitere verletzt.

Im Mai hatte ein Mann bei einem rassistisch motivierten Angriff in Buffalo im Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen. Im gleichen Monat sorgte ein Schulmassaker an einer Grundschule in der texanischen Stadt Uvalde für Entsetzen, bei dem 19 Kinder und zwei Lehrer getötet wurden.