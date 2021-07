Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die einen Geldautomaten im Kreis Ahrweiler gesprengt haben sollen. Die Tatverdächtigen wurden am Freitag im südlichen Nordrhein-Westfalen gefasst, teilte die Polizei in Mainz mit. Sie sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Männer sollen die Tat im April in Bad Neuenahr-Ahrweiler begangen haben.

Es war eine von bisher 13 Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Die meisten Taten sind laut Polizei professionellen Tätergruppierungen aus den Niederlanden zuzurechnen. Ob die drei Festgenommenen für weitere Sprengungen verantwortlich sind, sei Teil der Ermittlungen.