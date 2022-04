MAINZ. Drei Jahre nach dem Rheinland-Pfalz-Tag im südpfälzischen Annweiler feiert Rheinland-Pfalz wieder. Vom 20. bis 22. Mai wird die Landeshauptstadt Mainz das Fest austragen, das Besuchern ein buntes und kostenloses Programm bietet.

Am 21. Mai ab 17.30 Uhr treten auf der SWR-3-Bühne auf der Großen Bleiche im Regierungsviertel die Künstler Alvaro Soler, Milow, Lost Frequencies, Emily Roberts und Tom Grennan auf. Nach SWR-Angaben ist es eines der ersten Open-Air-Konzerte seit der Pandemie.

Bei der Vorstellung des Programms rechtfertigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz, dass Rheinland-Pfalz trotz des Ukraine-Krieges zu einem fröhlichen Feiern einlädt. „Wir feiern den 75. Geburtstag des Landes, wir feiern Freiheit, Solidarität, Demokratie und Miteinander.“ Das Land sei gastfreundlich, das gelte auch für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Mindestens 16.000 Personen aus dem vom Krieg betroffenen Land seien mittlerweile eingetroffen. Während des Festes werde die Staatskanzlei ihre Türen öffnen. So könnten sich Menschen selbst ein Bild von der Regierungsarbeit machen. Mit Corona-Beschränkungen rechne sie nicht, sagte Dreyer.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) kündigte unter anderem ein Programm zum Wissenschaftsstandort an. Mit Gutenberg und Biontech sei die Welt zweimal von Mainz aus verändert worden. Für Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) ist das „Bindestrichland“, ein Zusammenschluss zunächst strukturschwacher Regionen, Erfolgsmodell geworden

Als Höhepunkt eines Rheinland-Pfalz-Tages gilt der Umzug mit Teilnehmenden aus dem ganzen Land am Sonntag.

Informationen unter: www.rlp-tag.de