Ein 51-jähriger Autofahrer war am Sonntagmorgen gegen 10.20 Uhr auf der B35 von Bretten in Richtung Gondelsheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein entgegenkommendes Auto noch ausweichen konnte und ihn lediglich seitlich streifte. Mit dem zweiten Auto stieß er allerdings frontal zusammen, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Insassen des verursachenden Autos sowie der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw erlitten dabei lebensgefährliche Verletzungen. Mittels zweier Rettungshubschrauber und Krankenwagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 44 Jahre alte Fahrer des ausgewichenen Pkw wurde nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 38.000 Euro geschätzt. Die B35 war für Bergungs- und Fahrbahnreinigungsmaßnahmen bis gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt.