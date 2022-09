Eindrücke zum Oktoberfest-Start: Und dann die Hände zum Himmel ...

O’zapft is! In München ist wieder Wiesn-Zirkus. Und während sich die einen Blumen ins Dirndldekolleté stopfen, schieben die anderen in Krankenhäusern Sonderschichten. Und mobile Reinigungsteams putzen Hauseingänge. Eindrücke aus der Bayern-Metropole. Zum Artikel

Charles, der Letzte: Wie lange gibt es die britische Krone noch?

Das Königshaus der Windsors hat nur Zukunft, wenn es sich weiter treu bleibt – und auch im 21. Jahrhundert behutsam mit der Zeit geht. Zum Artikel

Wie sich eine Schlaganfallpatientin zurück ins Leben kämpfte

Vor rund sieben Jahren riss ein schwerer Schlaganfall Anke Wenk beinahe aus dem Leben. Über ihren Kampf in eine neue Normalität hat die Neustadterin ein Buch geschrieben. Und wurde nun von der Deutschen Schlaganfallhilfe für einen Preis nominiert. Zum Artikel

Was Leser ärgert: Übernachten „In der Silz“ verboten

Seit 30 Jahren reist Dietrich Kahlich zusammen mit seiner Frau Helga jedes Jahr aus Möckmühl (Baden-Württemberg) mit seinem Wohnmobil zum Wurstmarkt an. Anstatt in dieser Zeit ein Hotelzimmer zu suchen, übernachten die beiden dann einfach in ihrem Fahrzeug auf dem dafür vorgesehenen Wohnmobilstellplatz „In der Silz“. Doch damit hat es nun ein Ende. Zum Artikel

Müllverbrennungsanlage Pirmasens: Warum sie im schlimmsten Fall dreckige Abgase in die Luft bläst

Die Müllverbrennungsanlage in der Westpfalz könnte in der Gaskrise ein Problem bekommen. An Brennstoff in Form von Müll mangelt es zwar nicht und auch zum Anheizen ist genug Öl in den Vorratstanks. Bundesweit fehlt es aber an Ammoniak für die Rauchgasreinigung. Schlimmstenfalls müsste die Anlage die Stickoxide ungefiltert abblasen. Zum Artikel

Der Winter kommt, und mit ihm die Angst

Was im Winter gerade auf ärmere Menschen zukommen wird, ist noch kaum absehbar – bei explodierenden Energiepreisen und einer Inflation auf Rekordniveau. Ein Rundgang durch die Ludwigshafener Gartenstadt erlaubt eine Momentaufnahme. Zum Artikel

Beim Gastgeber des FCK herrscht das große Schmidteinander

Der 1. FC Kaiserslautern gastiert an diesem Sonntag beim 1. FC Heidenheim, dem Inbegriff an Kontinuität im deutschen Profifußball. Der Trainer feiert ein Jubiläum – doch es interessiert ihn nicht. Zum Artikel

Unternehmer mit 18: Schüler gründen Social-Media-Agentur

Ein Jahr vor dem Abitur haben sich Timo Bleh, Alyoscha Rommel und Daniel Birk selbstständig gemacht. Mit ihrer Agentur Student Creates wollen sie Unternehmen aus der Region helfen, junge Zielgruppen über die sozialen Medien zu erreichen. Zum Artikel