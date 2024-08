Ein offenbar psychisch auffälliger Mann hat am Wochenende mehrfach die Neustadter Polizei beschäftigt. Nach Polizeiangaben löste der 37-jährige Vorderpfälzer Samstag gegen 20 Uhr den ersten Polizeieinsatz am Klemmhof aus.

Fünfeinhalb Stunden später wurden die Beamten wegen einer schreienden Person in die Robert-Stolz-Straße gerufen. Es handelte sich erneut um den 37-Jährigen, der laut Polizei „beim Eintreffen der Beamten ein aggressives Verhalten ohne einen ersichtlichen Grund“ zeigte und Gegenstände in Richtung geparkter Fahrzeuge warf, allerdings ohne diese zu treffen. Die Polizei musste den Mann letztlich fesseln und nahm in über Nacht in Gewahrsam.

Am nächsten Morgen wurde der Vorderpfälzer entlassen, und es dauerte nach Polizeiangaben nur wenige Stunden, bis Bürger am Kohlplatz einen hochaggressiven Mann meldeten, der mit herunterhängender Hose herumlaufen würde. Eine Streife traf vor Ort wieder auf den Vorderpfälzer. Aufgrund der zunehmenden psychischen Auffälligkeit, besonders in der Öffentlichkeit, wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht.