Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat am Mittwoch drei neue Corona-Fälle im Landkreis Bad Dürkheim gemeldet. Dort sind aktuell 13 Menschen an Covid-19 erkrankt, insgesamt waren es bislang 374. In Neustadt gab es keinen neuen Fall. In der Stadt sind zurzeit acht aktive Infektionen bekannt, 150 Menschen haben sich bisher infiziert. Auch im Kreis Südliche Weinstraße ist die Anzahl der Infizierten konstant geblieben.