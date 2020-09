Drei neue Corona-Fälle an Schulen in Ludwigshafen hat das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Dienstag bekannt gegeben. Mit jeweils einem positiv getesteten Fall betroffen sind die IGS Gartenstadt, die Grundschule Niederfeld und die Erich-Kästner-Grundschule (Mitte). Da der Fall an der IGS Gartenstadt bereits Ende vergangener Woche aufgetreten war, wurden laut Gesundheitsamt bereits alle Schüler und Lehrer der betroffenen Klasse auf Covid-19 getestet. Die Testergebnisse sind negativ. Für die beiden Grundschulen laufen die Ermittlungen des Gesundheitsamts derzeit noch, wie dessen Sprecherin mitteilt. Schüler, Eltern und Lehrer seien umgehend informiert worden. Die Kontaktpersonen der Infizierten sind in einer 14-tägigen Quarantäne und sollen noch auf Corona getestet werden.