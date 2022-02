Drei Männer sind in der Nacht zum Donnerstag mit einem blauen Kleinwagen frontal gegen ein Wohnhaus in Neustadt an der Weinstraße gefahren und anschließend geflüchtet. Die Hausbewohner hätten die Männer wegrennen sehen und die Polizei alarmiert, teilte ein Sprecher mit. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Es gebe aber einen konkreten Verdacht. Zerstört wurde bei dem Aufprall ein Stromverteilerkasten. Die Stromversorgung des gesamten Hauses wurde dadurch unterbrochen. Für die Bergung des Wagens mussten die Stadtwerke Neustadt zudem den Strom im gesamten Umfeld der Unfallstelle wegen Stromschlaggefahr abschalten. Als Unfallursache geht die Polizei davon aus, dass das Trio zu schnell unterwegs war und die Kontrolle über den Wagen verlor. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.