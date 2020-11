Nach einem Angriff am Sonntagabend im Stadtteil Süd sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Erich-Reimann-Straße nahe des Südweststadions von drei Männern angegriffen. Einer der Angreifer schlug dem jungen Mann in den Nacken und beleidigte ihn. Als er versuchte wegzulaufen, hielten ihn die Männer fest, stießen ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde der 19-Jährige verletzt. Bevor die drei Männer flohen, sprühten sie dem 19-Jährigen noch Pfefferspray ins Gesicht. Einer der Täter ist etwa 1,75 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt. Ein zweiter ist ungefähr 1,85 Meter groß mit Dreitagebaart. Der Dritte wird auf 1,80 Meter Größe und 20 bis 25 Jahre geschätzt. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.