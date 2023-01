Bei einem Unfall an der Kreuzung K2/L522 bei Lambsheim sind am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 55 Jahre alter Mann aus Ludwigshafen mit seinem Auto von Maxdorf kommend in Richtung Lambsheim unterwegs und wollte an der Kreuzung zur L522 nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 39-jährigen Autofahrers aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden in das Auto eines 41-Jährigen aus Worms geschleudert.

Laut Polizei waren alle drei Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.