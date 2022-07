Innerhalb eines Tages sind in Stuttgart drei Menschen tot aufgefunden worden. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist noch nicht bekannt.

Zunächst hatte die Polizei am Montagnachmittag nach dem Hinweis eines Zeugen zwei männliche Leichen in einem Zimmer im Untergeschoss eines Gebäudes in der Stuttgarter Geschwister-Scholl-Straße in der Innenstadt entdeckt. Beide Personen seien 53 Jahre alt gewesen und hätten schwere Verletzungen gehabt, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Am selben Tag wurde in einem Auto in einem Bad Cannstatter Parkhaus eine tote Frau gefunden. Ein Angehöriger hatte die 32-Jährige gegen 7.30 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet, etwa vier Stunden später sei die Frau gefunden worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die Beamten gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.