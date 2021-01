Die Toten aus einem bei Bad Dürkheim ausgebrannten Auto sind „höchstwahrscheinlich“ an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben, während sie im brennenden Auto saßen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitgeteilt, nachdem die Leichen des Erwachsenen und der beiden Kinder in Mainz obduziert worden sind. Außerdem hat ein Gutachter nun endgültig ausgeschlossen, dass der Corsa wegen eines Unfalls oder eines technischen Defekts in Brand geraten war. Allerdings stehen jetzt noch weitere Untersuchungen an.

Unter anderem ist nach wie vor nicht endgültig bewiesen, um wen es sich bei den Toten handelt. Trotzdem gehen die Ermittler davon aus, dass sie deren Identität kennen. Demnach handelt es sich um Menschen aus dem Raum Bad Dürkheim. Das brennende Auto war am Dienstagabend in einer Ecke des Wanderparkplatzes an der Abfahrt zum Saupferch zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) entdeckt worden.