„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist der Weihnachtsklassiker schlechthin. In vielen Haushalten wird der Film in der Weihnachtszeit sogar gleich mehrfach geschaut. Und die Sender reagieren: Mehr als ein Dutzend Mal ist der Klassiker von 1973 bei ARD-Sendern zu sehen. Wer sich nicht ans lineare TV halten will kann den Film auch auf Netflix, der ARD Mediathek und bei Magenta TV in der Flatrate schauen.

Und obwohl der Film von so vielen schon seit Jahrzehnten zur Weihnachtszeit dazu gehört, gibt es einige spannende Fakten, die ihr garantiert noch nicht wusstest. Warum der Film eigentlich gar nicht im Winter spielen sollte erfahrt ihr im Video: