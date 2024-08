Drei Frauen sind am Dienstag in die Wohnung eines 90-Jährigen in der Neustadter Sauterstraße eingedrungen und haben den Mann ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich Täterinnen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung des Seniors. Drinnen stießen sie den Mann in seine Küche und beschäftigten ihn dort, während sie dessen Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Das Opfer blieb durch die Tat unverletzt. Während die Frauen die Wohnung durchsuchten, kam die Enkelin des 90-Jährigen zu Besuch und störte sie. Den Täterinnen gelang es dennoch, Bargeld im vierstelligen Bereich zu erbeuten und aus der Wohnung zu flüchten. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Täterinnen bestiegen den Angaben zufolge vermutlich in der Wolfsburgstraße einen grauen Opel Zafira und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.