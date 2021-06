Bei einem Autounfall in Oberweiler im Tal (Kreis Kusel) sind am Montagabend drei Personen verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Hinzweiler unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet das Auto der jungen Frau zu weit nach links, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 57-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 25-Jährige sowie die 57-Jährige und deren 47 Jahre alte Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtet die Polizei. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Oberweiler im Tal und Wolfstein mit 29 Kräften im Einsatz.