Insgesamt dreimal ist die Polizei zwischen Freitag und Samstag zu Wildunfällen in Neustadt gerufen worden. Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh auf der B39 bei Geinsheim entstand laut Polizei an einem Auto ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Bei einem Wildunfall auf der L499 wurde ein Wagen durch ein Reh derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste: Hier entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Beide Rehe sind durch die Unfälle gestorben. Zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Frischling kam es auf der B39 bei Lambrecht. Hierbei kam es jedoch zu keinem Sachschaden. In zwei weiteren Fällen wurden verendete Frischlinge am Straßenrand gemeldet, teilt die Polizei mit.