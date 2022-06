Zwei Autos sind am Samstag zur Mittagszeit in der Nähe des Badeparks Wörth komplett ausgebrannt. Ein drittes Auto wurde durch die Flammen, die auch auf den benachbarten Bahndamm und den Wald überbriffen, beschädigt. Eine schwarze Rauchsäule war weithin über Wörth sichtbar. Die Freiwilligen Feuerwehen der Stadt Wörth sowie die Wehr aus Kandel waren im Einsatz, ebenso Polizei, Sanitäter und ein Abschleppdienst. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Eine Brandursache war am Samstag noch nicht zu erfahren. Die Autos waren an einem Fußweg entlang der Bahnlinie zwischen Wörth und Kandel abgestellt, wo diese hätten nicht stehen dürfen. Womöglich handelte es sich um Besucher des Badeparks. Die nahegelegenen Parkplätze der großen Freizeitanlage waren zu diesem Zeitpunkt bereits voll. Der Betrieb im Badepark war nicht beeinträchtigt. Die Bahnstrecke war für kurze Zeit gesperrt.