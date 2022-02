Ein illegales Straßenrennen haben sich am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr die Fahrer dreier hochmotorisierter Fahrzeuge in Ludwigshafen geliefert. Laut Polizei rasten die drei Autos, zwei weiße SUVs und ein Audi, von der Friesenheimer Straße aus über die Brunckstraße in Richtung Oppau. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen.