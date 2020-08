Corona zum Trotz haben die Dreharbeiten für den nächsten Ludwigshafen-„Tatort“ begonnen. Wie der SWR am Montag mitteilte, wird für „Der böse König“ bis Ende August in Baden-Baden, Offenburg und Ludwigshafen gedreht. Wann genau und in welchen Ludwigshafener Stadtteilen, dazu macht der SWR in seiner Pressemitteilung keine Angaben. Erst Anfang Juli war das Fernsehteam für Arbeiten an der Folge „Hetzjagd“ in der Stadt.

Erschlagener Kioskbetreiber

In „Der böse König“ wird laut SWR ein Ludwigshafener Kioskbetreiber erschlagen. Es sieht nach Raubmord aus – wären da nicht die Münzen in der Luftröhre des Toten. Für die Kommissarinnen ein Zeichen dafür, dass ein persönliches Motiv hinter der Tat stecken könnte. Ausgestrahlt werden soll die Krimi-Folge voraussichtlich 2021. Es ermitteln wieder Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter). Das Drehbuch zu dem neuesten Einsatz stammt von Martin Eigler, der auch Regie führt.