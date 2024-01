Auf dem Drehenthalerhof bei Otterberg (Kreis Kaiserslautern) gibt es einen neuen Vorfall, der die Polizei beschäftigt. Unbekannte haben Telefonkabel durchtrennt – in der Straße, in der der zurückgetretene Ortsvorsteher wohnt, der in der Vergangenheit massiv bedroht worden war.

Gleich zweimal wurde die Polizei in den vergangenen Tagen in die Eckstraße gerufen. Diese liegt im Ortsteil Drehenthalerhof, wo es schon seit längerer Zeit Konflikte um illegale Erdablagerungen gibt, die im vergangenen Jahr immer mehr eskaliert sind. „Bereits am Samstag stellte ein Anwohner fest, dass er keine Telefonverbindung mehr hatte“, meldet jetzt die Polizei. Am Dienstag wurde die Ursache dafür entdeckt: „Unbekannte Täter hatten am Telefonmast ein Kabel durchgeschnitten.“ Nachdem die Polizei am Dienstag vor Ort war und die Sachbeschädigung aufgenommen hatte, wurden nach Angaben des Präsidiums in der Nacht auf Mittwoch weitere Kabel durchtrennt.

Betroffen ist die unmittelbare Nachbarschaft von Martin Klußmeier: „Beispielsweise mein Vater“, berichtet der frühere Ortsvorsteher auf RHEINPFALZ-Anfrage. Klußmeier, der sich gegen die illegalen Erdarbeiten zur Wehr gesetzt hatte, war im Februar 2023 nach diversen Vorfällen – unter anderem eine Reizgasattacke und massive Bedrohungen – von seinem Amt zurückgetreten, da er Angst um sich und seine Familie hatte. Wovor sich Klußmann nun angesichts der gekappten Telefonanschlüsse sorgt, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.