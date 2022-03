Es war nicht sonderlich schön, aber es endete mit einem Dreier für den SV Waldhof. Die Mannheimer hielten in der Dritten Liga durch einen 3:1 (0:1)-Auswärtssieg beim SC Verl Kontakt zu den Spitzenplätzen. Den Sieg machten die Mannheimer erst in der Schlussphase klar.

Nach einem eklatanten Abwehrfehler von Anton Donkor gingen die Verler in der 15. Minute durch Lukas Petkov in Führung. Nach dem Seitenwechsel agierten die Mannheimer offensiver, ohne dabei zwingend zu werden. Nach dem 1:1 durch Pascal Sohm (62.) deutete wenig auf einen Sieg des SVW hin, ehe erneut Sohm in der 88. Minute zum 2:1 traf. In der Nachspielzeit machte Baris Ekincier mit dem 3:1 alles klar (90.+3).