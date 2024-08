Deutschlands Fußballerinnen haben zum Abschied von Bundestrainer Horst Hrubesch die Olympia-Bronzemedaille gewonnen. Sie siegten im Spiel um Platz drei in Lyon gegen Weltmeister Spanien mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Giulia Gwinn mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 65. Minute. Torfrau Ann-Katrin Berger parierte in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter der Spanierinnen und sicherte damit den Sieg.

Für den 73 Jahre alten Hrubesch, der als Trainer 2016 in Rio de Janeiro bereits Silber mit den deutschen Männern gewonnen hatte, war es das letzte Spiel als Frauen-Bundestrainer. Er wird nach den Spielen von Christian Wück abgelöst.