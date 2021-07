Mit riskanten Fahrmanövern hat ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Raum Neustadt am Samstag andere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe im Bereich Neustadt gefährdet und genötigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann von 14 bis 14.30 Uhr auf der Autobahn unterwegs. In dieser Zeit gingen bei der Polizeiinspektion Neustadt gleich mehrere Anrufe ein, bei denen sich andere Verkehrsteilnehmer über einen „Drängler“ beschwerten. Nur durch Glück sei bei den Fahrmanövern nichts Schlimmeres passiert. Zeugen konnten aber das Kennzeichen durchgeben, und der Fahrer konnte ermittelt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch unter 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.