Die beeindruckende Siegesserie von Bayern München gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verspielte in einem hitzigen Duell beim Vizemeister leichtfertig eine 2:0-Führung und verpasste durch das 2:2 (1:0) auch den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die Nationalspieler Leon Goretzka (33.) und Leroy Sane (53.) erzielten die Treffer der Bayern, die damit weiterhin punktgleich mit ihrem vermeintlich größten Rivalen im Titelrennen sind. Der BVB belohnte sich für seine Moral durch die Tore von Youssoufa Moukoko (74.) und Anthony Modeste (90.+5). Zuvor hatten die Münchner sieben Ligasiege in Folge gegen Dortmund gefeiert.