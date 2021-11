Borussia Dortmund ist in der Champions League gescheitert. Nach einem 1:3 (0:2) bei Sporting Lissabon am Mittwochabend hat der Fußball-Bundesligist keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Als Tabellendritter darf die Borussia nach der Winterpause immerhin in der Europa League weitermachen. Mehr kann sie im letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul am 7. Dezember nicht mehr erreichen.

Ein Patzer von Linksverteidiger Nico Schulz führte zum 0:1 durch Pedro Goncalves in der 30. Minute. Auch beim zweiten Treffer des portugiesischen Nationalspielers (39.) sah die BVB-Defensive nicht gut aus. Für die Entscheidung sorgte Pedro Porro (81.), nachdem BVB-Keeper Gregor Kobel zunächst einen Foulelfmeter von Goncalves pariert hatte. Der zur Halbzeit für Schulz eingewechselte Emre Can sah wegen einer mutmaßlichen Tätlichkeit in der 74. Minute die Rote Karte.Das späte Tor von Donyell Malen war für den BVB zu wenig (90.+3).

Mit einer Notelf hat hingegen RB Leipzig die Chance auf das Überwintern im Fußball-Europapokal gewahrt. Der von Co-Trainer Achim Beierlorzer betreute Bundesliga-Vizemeister setzte sich in der Champions League beim völlig überforderten belgischen Meister FC Brügge am Mittwochabend mit 5:0 (4:0) durch. Damit entschieden die Leipziger das direkte Duell um Platz drei in der Gruppe A für sich. Sind Leipzig und Brügge mit vier Zählern auch nach dem letzten Spieltag punktgleich, darf RB in der Europa League weiterspielen. Für RB trafen Christopher Nkunku (12. Minute/90.+3), Emil Forsberg (17./Foulelfmeter/45.+1) und André Silva (26.).