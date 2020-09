(Aktualisiert um 20.42 Uhr) Dorothee Wüst wird die erste Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Im dritten Wahlgang entschied sich die Landessynode in der Stadthalle Speyer für die 55 Jahre alte Theologin aus Kaiserslautern, die nach Stationen als Gemeindepfarrerin (Kaiserslautern und Weilerbach) und Dekanin (Kaiserslautern) derzeit als Oberkirchenrätin der Kirchenregierung in Speyer angehört. Auf Wüst entfielen 36 von 68 Stimmen. Für Oberkirchenrätin Marianne Wagner votierten 23 Landessynodale. Zudem gab es neun Enthaltungen.

In den ersten beiden Wahlgängen war noch Albrecht Bähr (59/Kirkel), Landespfarrer für Diakonie und Beauftragter der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz in Mainz, vertreten. Er schied aber aus, da er jeweils das schlechtestes Ergebnis erzielt hatte. Im dritten Wahlgang musste nicht mehr eine Zweidrittel-Mehrheit (47 Stimmen) der gesetzlichen Anzahl (70) an Stimmen erreicht werden, sondern mit 36 nur noch die einfache Mehrheit. Weiterlesen