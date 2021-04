Schlechte Nachrichten für das bevorstehende Mannheimer Maimarkt-Turnier. Beim tragischen und plötzlichen Tod ihrer Stute Rock’n Rose am Sonntag in Pforzheim, als das Pferd mitsamt seiner Reiterin wohl wegen eines Aortarisses stürzte, hat sich Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (52) das Schlüsselbein gebrochen. Die Dressurreiterin wird deshalb kommende Woche nicht in Mannheim antreten können, bestätigte Turnierchef Peter Hofmann.

Olympia-Aus für Simone Blum

Gar das Olympia-Aus ihres Pferdes musste Springreit-Weltmeisterin Simone Blum aus dem bayerischen Zolling verkünden. Die Stute ist am Montag wegen eines hartnäckigen Blutergusses operiert worden. „Der große Traum von Olympia ist für uns leider geplatzt“, teilte Blum mit. Das Pferd brauche drei bis vier Wochen Ruhe. Allerdings wird Blum (32) in Mannheim trotzdem dabei sein. „Sie kommt mit Cool Hill“, informierte Peter Hofmann die RHEINPFALZ. Der elfjährige Wallach ist das zweiterfolgreichste Pferd im Stall Blum.