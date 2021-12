Die südpfälzische Gemeinde Weyher kann sich ab Mitte Januar auf einen Dorfladen freuen. Dafür wird nach Silvester das Erdgeschoss des Alten Rathauses innerhalb von zwei Wochen umgebaut, wie Ortsbürgermeister Andreas Möwes (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilt. Dort befindet sich derzeit noch der Verkaufsraum der Essinger Bäckerei Scheurich. Deren Backwaren werden auch im neuen Jahr vor Ort verfügbar sein, bezogen und vertrieben werden sie dann von Stephanie Hanel und Richard Zinken, die wenige Monate nach ihrem Umzug in die südpfälzische Gemeinde dieses Projekt realisieren. Der Vertrag zwischen ihnen und der Gemeinde wurde am Donnerstag frisch unterschrieben. Das Paar möchte Produkte des täglichen Bedarfs, insbesondere aus der Region stammende Erzeugnisse, vertreiben. „Dabei möchten wir bei dem Sortiment auch die Wünsche der Bürger berücksichtigen, die diese vor Ort in einem Buch festhalten können“, sagt Zinken. Er weist darauf hin, dass der Dorfladen zwar Mitte Januar eröffnen soll, das Ganze sich dann aber noch in der Entwicklung befinden wird. Der Name des Geschäfts steht dagegen schon fest. Hanel und Zinken haben sich auf Dorfleben verständigt. Der name soll zum Ausdruck bringen, dass sich in dem Laden ein Teil des Dorflebens abspielen soll. Der Austausch zwischen den Besuchern soll beispielsweise durch ein integriertes Café gefördert werden.