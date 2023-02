Im monatelangen Streit um wiederkehrende Beiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird die Ortsgemeinde Dirmstein Klage beim Verwaltungsgericht in Neustadt einreichen. Das hat der Ortsgemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen. Die Entscheidung musste kurzfristig getroffen werden, da die Frist zur Einreichung einer Klage am Montag, 27. Februar, abgelaufen wäre. Damit klagt die Ortsgemeinde gegen einen Beschluss der zuständigen Kommunalaufsicht, der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Diese ist der Auffassung, dass Dirmstein rechtswidrig handelt, in dem es bisher keine wiederkehrenden Beiträge bei Grundstückseigentümern einfordert, um die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzurüsten. Warum sich viele der Ratsmitglieder trotz rechtskräftiger Urteile mit ähnlichen Vorzeichen im Recht sehen und warum sich die Ortsgemeinde bevormundet fühlt, erfahren Sie hier.