Mercedes hat überraschend seinen ersten Doppelsieg dieser Formel-1-Saison gefeiert. George Russell gewann am Sonntag den Großen Preis von Belgien vor seinem englischen Landsmann Lewis Hamilton, die Silberpfeile belegten damit erstmals seit November 2022 die ersten beiden Plätze. Dritter wurde in Spa der Australier Oscar Piastri im McLaren. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wurde nach einem Start von Rang elf letztlich Fünfter. Seine Führung in der Gesamtwertung baute der Niederländer dennoch leicht aus: Lando Norris im McLaren, sein erster Verfolger, holte nur Rang sechs.