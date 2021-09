[Aktualisiert: 11.16 Uhr] Im Weilerbacher Doppelmord-Prozess in Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer am Donnerstagvormittag eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 38-jährigen Angeklagten gefordert. Sie wirft dem Weilerbacher zwei Morde sowie zwei Brandstiftungen vor. Aus Habgier habe er in der Nacht auf den 8. März seine Mutter und dann aus Heimtücke sowie aus Vertuschungsmotiven heraus deren Lebensgefährten umgebracht. Sie sieht hier eine besondere Schwere der Schuld vorliegen. Wenn das im Urteil so festgeschrieben wird, bedeutet das: Dem Täter ist die Chance verstellt, nach 15 Jahren auf Probe entlassen zu werden.

Die Verteidigung hat anschließend auf zweimal Totschlag plädiert und eine Haftstrafe von weniger als zwölf Jahren gefordert. Der Ankgelagte habe weder aus Habgier noch aus Heimtücke agiert, sondern vielmehr aus Wut.

Der 38-jährige Angeklagte verzichtete auf am Ende des Prozesses auf die Möglichkeit, sich persönlich zu äußern. Sein Wunsch war vielmehr, kurz mit seiner Frau sprechen zu dürfen, bevor er wieder in Handschellen abgeführt wurde. Das Gericht gab ihm die Option, nachdem alle Zuschauer den Saal verlassen hatten.