Der Angeklagte im Mordprozess Weilerbach hat am Dienstagmorgen gestanden, in der Nacht vom 7. auf den 8. März sowohl seine Mutter als auch deren Lebensgefährten getötet zu haben. Er habe sich wie ein „unter Druck stehendes Fass“ wegen der desolaten finanziellen Situation und familiären Streitigkeiten um den drohenden Verkauf des Hofes in Weilerbach gefühlt. In jener Nacht habe sich der 38−Jährige wie eine „Tötungsmaschine“ gefühlt, aber „genau gewusst, was er tat“. Die Aussage wurde von seinem Anwalt Johannes Berg verlesen. Der Angeklagte gestand außerdem, in der Nacht zwei Brände bei früheren Arbeitskollegen gelegt zu haben.