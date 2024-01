Gegen 14 Uhr brach am Samstagnachmittag in Wiesweiler (Kreis Kusel) in der Bergstraße in einer Doppelhaushälfte ein Feuer aus. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort. Die drei Bewohner der Doppelhaushälfte, ein Ehepaar und eine Tochter im Jugendhalter, wurden genauso ins Freie gebracht wie der einzige Bewohner der zweiten Doppelhaushälfte. Die Feuerwehr hatte den Brand innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle. Die Löscharbeiten erstreckten sich über mehrere Stunden. Im Einsatz waren 80 Feuerwehrleute der Feuerwehren Lauterecken, Wolfstein, Wiesweiler und Offenbach-Hundheim. Nach RHEINPFALZ-Informationen war die B420 in beiden Richtungen nur eingeschränkt befahrbar.