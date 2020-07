Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Ettlingen und Karlsruhe-Durlach ist am Montagmittag mindestens eine Person verletzt worden, auf der Autobahn stauen sich die Autos kilometerlang. Wie die Polizei mitteilte, krachte zunächst der Fahrer eines Sattelzuges in das Heck eines Opel auf der rechten Fahrspur. Der Lkw-Fahrer erkannte offenbar eine Verkehrsstockung zu spät. Unmittelbar danach fuhr ein weiterer Sattelzug auf das dann etwa 100 Meter entfernte Stauende auf, in das Heck eines vor ihm stehenden Lastwagens. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei sind im Einsatz. Mindestens eine Person wurde verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Verkehr staut sich aktuell auf einer Länge von über fünf Kilometern bis zur A8 zurück. Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten laufen.