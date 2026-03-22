Eine 54 Jahre alte Frau ist am Samstag in Speyer bei einem sogenannten Dooring-Unfall verletzt worden. Dooring bedeutet, dass Radfahrende von Fahrzeugtüren, die plötzlich aufgerissen werden, zu Fall gebracht werden. Die 54-Jährige erwischte es gegen 9 Uhr in der Industriestraße, so die Polizei. Ein 67 Jahre alter Beifahrer eines Autos habe die Tür des Wagens geöffnet, als die Frau mit ihrem elektrischen Fahrrad gerade das Auto passierte; sie sei gegen die Tür geprallt, gestürzt und habe sich verletzt. Sie sei durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden.

An ihrem Rad und dem Auto sei ein Schaden in einer Gesamthöhe von 600 Euro entstanden.

Plötzlich geöffnete Autotüren werden für Radfahrer immer wieder zur Falle. Das sogenannte „Dooring“ (von englisch „door“ für Tür) kann durch den „Holländischen Griff“ vermieden werden. Dabei öffnet der Autofahrer die Tür mit der rechten Hand, ist dadurch gezwungen, sich nach links umzudrehen, und sieht herannahende Fahrräder automatisch.

In einer Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2022 wurde ein Autofahrer zur vollen Haftung für die Schäden verurteilt, die er durch seine achtlos aufgerissene Autotür verursacht hatte.

Die Polizei hat einen Video-Clip zum Thema Dooring und Holländischer Griff erstellt: https://youtu.be/9N-82X6f04Q.