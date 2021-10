Auch nach dem Fest des Federweißen sind die Imbissbuden und Verkaufsstände auf dem Landauer Rathausplatz noch da – und sie bleiben wie die Fahrgeschäfte bis Sonntag. Die letzte Gelegenheit, noch mit dem Kinderkarussell oder dem Karussell für die größeren Kinder eine Runde zu drehen, rückt näher. Dazu gibt’s am Donnerstag noch einen weiteren Grund, den Rathausplatz zu besuchen: Die Beschicker des kleineren Wochenmarkts „Rund um den Luitpold“ werden ebenfalls wieder ihre Stände aufbauen und ihre Waren feilbieten. Das teilt der Geschäftsführer des Büros für Tourismus, Bernd Wichmann, auf Nachfrage mit. Der Rathausplatz ist seit dem Sommer zu einer Art Ersatz-Rummelplatz geworden, wo groß und klein ein wenig Spaß haben können. Zuerst war das Riesenrad in der Stadt, danach folgten die Fahrgeschäfte – und am vergangenen Wochenende gab’s die Ersatzveranstaltung für das Fest des Federweißen, das bereits zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen ist.