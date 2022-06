Da diese Woche am Donnerstag der Feiertag Fronleichnam gefeiert wird, verschiebt sich der Donnerstag-Markttag auf den Mittwoch. Das teilt Beschicker Martin Braun in seiner Funktion als Marktsprecher des Neustädter Wochenmarkts mit. Damit bieten die Marktbeschicker auf dem Neustadter Marktplatz diese Woche ihre Waren am Dienstag, am Mittwoch und am Samstag an.