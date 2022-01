Der Donnersbergkreis hat am Samstag einen Hinweis für Tagestouristen veröffentlicht, in dem an die Einhaltung diverser Regeln appelliert wird. Darin heißt es zwar, dass sich die aufgrund der Schneefälle in der Nacht auf Samstag zahlreich eingefundenen Tagestouristen aus der Pfalz und Rheinhessen zwar diszipliniert verhalten haben. Dennoch veröffentlicht der Kreis eine Erinnerung an bestimmte Regeln.

Die Gemeinde fordert dazu auf, nur die öffentlichen Parkplätze auf dem Berg sowie in den Ortsgemeinden zu nutzen. Es wird darum gebeten, keine Straßen, Zufahrten oder privaten Hofeinfahrten zuzuparken. Sollten alle Parkplätze belegt sein, gebe es in der Umgebung noch weitere Möglichkeiten um von dort aus zum Berg zu gelangen.

Wolfgang Erfurt, der Erste Beigeordnete des Donnersbergkreises, freue sich zwar über die vielen Besucher, mahnt aber an, sich an die Verkehrsregeln zu halten und keine Straßen zuzuparken: „Wenn die Zufahrtsstraße hinauf zum Berg so zugeparkt ist, dass Rettungs- und Räumfahrzeuge nicht mehr auf den Berg kommen, müssen wir leider reagieren. “