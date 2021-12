Ein Autofahrer aus dem Hunsrück hat am Mittwoch auf dem Domplatz für Ärger gesorgt. Die Polizei vermutet bei ihm ebenso Drogeneinfluss wie bei einem anderen Fahrer.

Ein 25-Jähriger aus Reckershausen fiel laut Polizei gegen 16 Uhr aufgrund lauter Fahrgeräusche am Domplatz auf. Eine Streife stellte an seinem Honda Civic einen nicht zugelassenen Endtopf an der Auspuffanlage fest und veranlasste eine Lautstärkemessung. Ihr Bericht: „Diese ergab einen Wert von knapp 90 Dezibel, erlaubt waren jedoch nur 71 Dezibel.“ Bei einer derartigen Überschreitung des Grenzwerts erlösche die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Wegen drogentypische Auffälligkeiten sei dem Mann eine Blutprobe entnommen worden.

Ein 21-jähriger Autofahrer geriet laut Polizei um 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße in eine Kontrolle. Ergebnis: Er hatte Marihuana bei sich, und ein Test reagierte positiv auf Cannabis-Konsum. Der Mann wurde wegen des Drogendelikts angezeigt.