Das Domkapitel hatte lange beraten. Letztlich ist aber kurz vor dem Advent die Entscheidung gefallen, die beliebte Krippenszene im Dom in diesem Jahr nicht aufzubauen. Grund: die Corona-Pandemie. „Wir mussten uns schweren Herzens von der Idee verabschieden, unsere traditionelle Weihnachtskrippe aufzubauen. Diese war immer ein großer Anziehungspunkt, sodass wir damit rechnen, dass es hier zu Menschenansammlungen kommen würde, die es in der derzeitigen Situation absolut zu vermeiden gilt“, so Domdekan Christoph Kohl in einer Mitteilung des Bistums. Alternativ werde es eine kleine Futterkrippen-Szene vor dem Pfarraltar geben. Für die große Krippe werde eine Möglichkeit gesucht, sie außerhalb der Kathedrale zu präsentieren. „Näheres können wir dazu noch nicht sagen, da sind noch verschiedene Dinge abzuwägen“, so Friederike Walter, Leiterin des Dom-Kulturmanagements, auf Anfrage.