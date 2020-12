Aufgeteilt: Seit Anfang der Woche ziehen Figuren und Szenen der großen Weihnachtskrippe aus dem Speyerer Dom in acht Schaufenster in der Innenstadt ein. „Jetzt können die Menschen die Krippe doch noch sehen, bei einem Spaziergang, ohne Gefährdung. Im Dom wäre das in diesem Jahr nicht möglich gewesen“, erklärte Domdekan und Domkustos Christoph Kohl. Am Freitag und am Samstag habe er einen Rundgang durch die teilnehmenden Geschäfte gemacht. „Viele haben mir ihre Sorgen und Nöte geschildert. Das war wirklich erschütternd“, sagt Kohl über die Situation der Einzelhändler in der Corona-Pandemie. Die Krippenszenen in den Schaufenstern werden durch Plakate mit QR-Codes ergänzt, über die Informationen zur Weihnachtsgeschichte für Erwachsene und Kinder abgerufen werden können.

Beim Schuhhaus Bödeker in der Maximilianstraße waren die Domsakristane Markus Belz und Michael Flörchinger am Mittwoch damit beschäftigt, das Herzstück der Krippe aufzubauen: den Stall mit der Heiligen Familie (Bild). Wobei Jesus, Maria und Josef – der Tradition entsprechend – erst an Heiligabend einziehen. Zu sehen gibt es die Szenen laut Kohl bis mindestens 7. Januar.