Grün-Weiss Mannheim bestreitet das erste Bundesliga-Heimspiel am Freitag (13 Uhr) gegen Tennis Ewige Liebe Blau-Weiss Neuss mit seinen Spitzenspielern Dusan Lajovic und Dominik Koepfer. Das teilte Teamchef Gerald Marzenell mit. Koepfer spielte zuletzt in Wimbledon, schaffte es bis in die dritte Runde. Für das Spiel gegen Neuss und auch für das Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) gegen Team Hämmerling TuS Sennelager gibt es noch Karten.