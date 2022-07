Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss hat der Christdemokrat Dominik Geißler am Sonntagabend die Oberbürgermeisterwahl in Landau gewonnen.

In der Stichwahl hatte er mit 50,6 Prozent die Nase vor Maximilian Ingenthron (SPD), der auf 49,4 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,3 Prozent. Der 57-jährige Geißler, Sohn des einstigen CDU-Urgesteins Heiner Geißler und bis vor Kurzem in Berlin im Stab des ehemaligen CDU-Wirtschaftsministers Peter Altmeier, wird zum 1. Januar 2023 Nachfolger von Thomas Hirsch. Der CDU-Mann wird neuer Sparkassenpräsident in Rheinland-Pfalz.